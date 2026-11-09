Трагедията с Хесус де Мигел разтърси вратаря на Андора! Овоно обмисля край на кариерата си

Испанският футбол продължава да скърби за нападателя Хесус де Мигел, който почина на едва 30-годишна възраст. Трагичният случай обаче е оставил тежък психологически отпечатък и върху вратаря на ФК Андора Хесус Овоно.

Според информация на френското издание Foot Mercato 25-годишният страж преминава през изключително труден период и дори обмисля възможността да прекрати преждевременно футболната си кариера.

Овоно прекарва по-голямата част от времето си у дома, в компанията на своето семейство, като същевременно получава професионална психологическа помощ. От клуба също са застанали плътно зад него, като ръководството и треньорският щаб му оказват необходимата подкрепа в този тежък момент.

Според публикацията преживяното е разклатило сериозно увереността на футболиста и към момента той не е сигурен дали ще успее да се завърне на терена. Сред основните му притеснения е и реакцията на публиката при евентуалното му повторно появяване в игра.

Междувременно испанският футбол отдаде почит на паметта на Хесус де Мигел. Преди срещите от различните нива на първенствата в страната беше запазена минута мълчание в знак на съпричастност към трагичната загуба.