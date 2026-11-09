Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедията с Хесус де Мигел разтърси вратаря на Андора! Овоно обмисля край на кариерата си

Трагедията с Хесус де Мигел разтърси вратаря на Андора! Овоно обмисля край на кариерата си

9 Ноември, 2026 17:10 590 2

  • хесус де мигел-
  • хесус овоно-
  • фк андора-
  • испански футбол-
  • футболна трагедия

Трагичният случай е оставил тежък психологически отпечатък и върху голкипера

Трагедията с Хесус де Мигел разтърси вратаря на Андора! Овоно обмисля край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският футбол продължава да скърби за нападателя Хесус де Мигел, който почина на едва 30-годишна възраст. Трагичният случай обаче е оставил тежък психологически отпечатък и върху вратаря на ФК Андора Хесус Овоно.

Според информация на френското издание Foot Mercato 25-годишният страж преминава през изключително труден период и дори обмисля възможността да прекрати преждевременно футболната си кариера.

Овоно прекарва по-голямата част от времето си у дома, в компанията на своето семейство, като същевременно получава професионална психологическа помощ. От клуба също са застанали плътно зад него, като ръководството и треньорският щаб му оказват необходимата подкрепа в този тежък момент.

Според публикацията преживяното е разклатило сериозно увереността на футболиста и към момента той не е сигурен дали ще успее да се завърне на терена. Сред основните му притеснения е и реакцията на публиката при евентуалното му повторно появяване в игра.

Междувременно испанският футбол отдаде почит на паметта на Хесус де Мигел. Преди срещите от различните нива на първенствата в страната беше запазена минута мълчание в знак на съпричастност към трагичната загуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе да излезнеш

    3 0 Отговор
    до центъра, и да нокаутираш нападателя с коляно в гърдите, нямам думи. Той няма място в спорта, да изчезва в джунглата.

    17:41 09.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове