Пиер-Емерик Обамеянг е претърпял лек автомобилен инцидент на път за тренировката на Депортиво Ла Коруня, съобщи „Мундо Депортиво“. Сблъсъкът е станал сутринта на магистрала AP-9 близо до Ла Коруня. Автомобилът на 37-годишния нападател се е ударил в друга кола.

При катастрофата няма пострадали, но и двете превозни средства са получили материални щети. Обамеянг е продължил сам до тренировъчната база на Депортиво в Абегондо, където е участвал нормално в заниманието на отбора.

По-късно габонският футболист коментира случилото се на пресконференция. „Добре сме, такива неща се случват. Най-важното е, че другият участник в инцидента не е пострадал. След лошите неща идват хубавите“, каза Обамеянг, цитиран от „Мундо Депортиво“.

Инцидентът идва в момент, в който нападателят отново се утвърждава в състава на Депортиво. През този сезон той има 10 мача, 5 гола и 2 асистенции. Обамеянг пропусна част от кампанията заради травма на външния менискус на дясното коляно, за която претърпя операция през септември.

Бившият футболист на Борусия Дортмунд, Арсенал, Барселона и Челси се присъедини към Депортиво през лятото. Следващото предизвикателство пред отбора е домакинският мач срещу Барселона, за който участието на Обамеянг остава свързано с решението на треньорския щаб.

Източници: mundodeportivo.com, as.com, cadenaser.com