Алмерия и Кастейон са първите два отбора, които започват да изглеждат като фаворити за промоция в испанската Ла Лига 2. Алмерия е лидер с 35 точки от 15 мача, докато Кастейон има 33 точки от 14 срещи и все още разполага с отложен двубой. Разликата между двата тима е малка, но предимството им пред останалите вече е осезаемо.

Алмерия спечели пет от последните си шест шампионатни мача и има общо 11 победи от началото на сезона. Отборът е отбелязал 29 гола, а нападателят Мигел де ла Фуенте е водещ реализатор в дивизията с девет попадения. Последният успех на тима беше 3:2 като гост на Сеута, където Серхио Арибас вкара два пъти, а Чуми донесе победата с гол в 72-рата минута.

Кастейон впечатлява най-вече със защитата си. Тимът е допуснал само пет гола в 14 срещи и има 10 победи, три равенства и една загуба. В последния си мач отборът победи Елденсе с 2:0, а серията му от пет мача без поражение го задържа в зоната на директната промоция.

Ключовият тест е на „Сон Мойш“

Кастейон гостува на Майорка в неделя. Домакините са осми с 24 точки от 14 мача и могат да се доближат до челото при победа. Преди двубоя треньорът на Кастейон Пабло Ернандес заяви: „Отиваме в Майорка за трите точки.“

Мачът е важен и заради календара на Кастейон. В следващите 35 дни отборът трябва да изиграе седем официални срещи, включително мач за Купата на краля. Пет от шестте му предстоящи двубоя в първенството са срещу съперници от първата осмица. След Майорка предстоят срещи с Алмерия, Ейбар, Кордоба, Гранада и Овиедо. На 6 декември Кастейон приема Алмерия, а три дни по-късно ще изиграе отложения си мач с Ейбар.

Жирона загуби позиции, Ейбар се върна в играта

Жирона остава трета с 27 точки, но поражението с 2:3 от Елденсе прекъсна положителната ѝ серия и увеличи натиска върху отбора. Ейбар също има 27 точки, но се изкачи до четвъртото място след убедителното 3:0 над Бургос. Гранада е пета с 27 точки и 14 изиграни мача, а Бургос заема шестата позиция със същия актив. Така четири отбора са в непосредствена близост до местата за плейоф за промоция.

Зад тях са Лас Палмас с 26 точки, Кордоба и Спортинг Хихон с по 23. Лас Палмас спечели с 4:1 срещу Андора, докато Спортинг загуби с 0:2 от Лас Палмас в предишния кръг и сега гостува на лидера Алмерия. Тези резултати показват, че челната група може да се разшири, но към момента Алмерия и Кастейон са единствените отбори, които са се откъснали с постоянство и резултати.

След неделните мачове картината може да се промени, особено ако Кастейон загуби на Майорка или Алмерия не спечели срещу Спортинг. Засега обаче двата лидера имат най-силната изходна позиция за директно завръщане в Примера, докато Жирона, Ейбар, Гранада, Бургос и Майорка се очертават като основните кандидати за плейофите.

Източници: as.com, cadenaser.com