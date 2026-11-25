Националните футболни гарнитури на България ще имат нов технически директор. Според информация на „Мач Телеграф“ постът ще бъде поверен на испанския специалист Раул Ерера, който има сериозен опит в развитието на млади футболисти.

През последните пет години Ерера е работил в мексиканския клуб Америка, където е отговарял за детско-юношеското направление. Преди това той е прекарал цели 15 години в академията на испанския Виляреал.

Новият технически директор притежава най-високия треньорски лиценз – UEFA Pro. По време на работата му в школата на „жълтата подводница“ редица млади таланти са успели да пробият до първия състав на клуба, а някои от тях са стигнали и до националните отбори на Испания.

В Испания Ерера е постигал успехи, печелейки шампионски титли и купи с различни юношески формации. Освен това е ръководил младежките състави на Виляреал и в европейските клубни турнири. Междувременно се очаква досегашният технически директор Кирил Котев да получи нова роля в структурата на Българския футболен съюз.

Назначението на Ерера е част от очакваното засилено испанско присъствие в българския футбол. Президентът на БФС Георги Иванов вече търси специалист от Испания за нов национален селекционер, като сред спряганите имена за поста е Диего Мартинес.

Промяна се очаква и в треньорската школа към футболната централа, където също предстои да бъде назначен чуждестранен ръководител. Според информацията и той ще бъде испанец.