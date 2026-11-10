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Ланс уволни втори треньор от началото на сезона

Ланс уволни втори треньор от началото на сезона

10 Ноември, 2026 14:53 292 0

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  • лига 1-
  • шампионска лига-
  • треньорски уволнения

Яник Каюзак напуска след тежките загуби от Комо и Марсилия. Френският клуб ще търси трети наставник само три месеца след началото на кампанията

Ланс уволни втори треньор от началото на сезона - 1
Снимка: sports.yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ланс освободи Яник Каюзак от поста старши треньор, съобщиха френските медии. Решението идва след само 56 дни начело на първия отбор и превръща Каюзак във втория наставник, уволнен от клуба от началото на сезона.

Каюзак пое Ланс на 15 септември, след като дотогава беше помощник на Дино Топмьолер. Германецът беше освободен след четири мача в Лига 1 и общо шест срещи начело на отбора. Първоначално Каюзак беше определян като временно решение, но впоследствие клубът го остави като постоянен старши треньор без конкретно ограничение във времето.

Две тежки загуби за четири дни

Последният период от управлението му беше белязан от две болезнени поражения на стадион „Боларт-Делелис“. На 4 ноември Ланс загуби с 1:9 от италианския Комо в Шампионската лига, а четири дни по-късно отстъпи с 1:2 на Марсилия в Лига 1.

След мача с Комо Каюзак пое отговорност за представянето на отбора. „Всички сме отговорни, аз най-вече“, заяви той пред Lensois.com преди срещата с Марсилия. Загубата от олимпийския тим се оказа последният му мач начело на Ланс.

Ланс е 11-и в Лига 1

След десет кръга Ланс заема 11-о място в класирането с 13 точки. Тимът има четири победи, едно равенство и пет загуби, а разликата до зоната на изпадащите е пет точки. В същото време клубът продължава участието си и в Шампионската лига, където тежкото поражение от Комо увеличи напрежението около отбора.

Ланс все още не е обявил кой ще заеме овакантения пост. Следващият мач на тима е домакинство срещу Тулуза на 21 ноември, в 11-ия кръг на френското първенство. До него ръководството трябва да избере третия треньор на отбора за сезон 2026/27.

Източници: footmercato.net, 20minutes.fr, lensois.com


Франция
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