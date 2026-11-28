Абдала Сима вкара пет гола и донесе на Ланс победа с 5:2 при гостуването на Анже в 12-ия кръг на Лига 1. Сенегалският нападател се разписа в 43-ата, 64-ата, 70-ата, 76-ата и 81-ата минута.

Така Сима стана първият футболист от 12 години насам, реализирал пет попадения в един мач от френското първенство. Предишният играч с подобно постижение беше Карлос Едуардо, който вкара пет гола за Ница при победата със 7:2 над Гинган на 26 октомври 2014 г.

Анже поведе два пъти, но Сима обърна мача

Домакините откриха резултата в 20-ата минута с гол на Амин Ел Уазани. Ланс изравни малко преди почивката, когато Сима се възползва от отбит удар и вкара за 1:1.

Ел Уазани върна преднината на Анже в 48-ата минута, но това се оказа последният гол на домакините. Сима изравни за втори път в 64-ата минута, а шест минути по-късно завърши обратa с третото си попадение.

Нападателят добави четвърти гол в 76-ата минута, а петият дойде в 81-ата след центриране на Флориан Сотока. Според статистиката, цитирана от Foot01, Сима е докоснал топката десет пъти в наказателното поле на Анже и е отправил осем удара.

„Само двама футболисти са вкарали поне пет гола в един мач от Лига 1 през последните 40 години: Карлос Едуардо с Ница срещу Гинган през октомври 2014 г. и Абдала Сима с Ланс срещу Анже“, написа статистикът OptaJean.

Сима беше преместен на позицията централен нападател от Дидие Дигар и отговори с най-резултатния мач в професионалната си кариера. Успехът е първи за Ланс под ръководството на Дигар, който пое отбора след раздялата с Янек Кахуза.

Ланс продължава срещу Льо Авър

Ланс прекъсна серията си без победа и ще има възможност да затвърди промяната в представянето си на 5 декември, когато приема Льо Авър в 13-ия кръг на Лига 1. За Анже поражението задълбочи трудностите в долната част на класирането.

Източници: foot01.com, lensois.com, lemonde.fr