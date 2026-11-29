Пари Сен Жермен увеличи преднината си на върха в Лига 1 след домакинска победа с 2:0 над Лориен. Успехът на „Парк де Пренс“ беше девети пореден за шампионите в първенството и ги остави с шест точки пред втория Пари FC, съобщи „Льо Паризиен“. Сени Маюлу откри резултата в 32-рата минута, а Усман Дембеле подпечата трите точки в 67-ата.

Двубоят беше първият, в който Дембеле започна като титуляр за ПСЖ от около месец. Нападателят се разписа след почивката, а треньорът Луис Енрике отличи и Маюлу след края на срещата. „Сени Маюлу лети!“, заяви испанският специалист, цитиран от „Льо Паризиен“.

Льо Ман обърна Лил в края

Льо Ман победи Лил с 2:1 в мач, който домакините решиха в последните минути. Луи Мафута даде преднина на отбора от Сарт в добавеното време на първата част, когато засече с глава центриране отдясно.

Лил изравни в 61-вата минута чрез Аясе Уеда. Японският нападател получи подаване от Нейтън Нгои и с глава върна равенството. Гостите имаха възможност да стигнат до обрат, но в 88-ата минута Антоан Рабияр се разписа с мощен удар и донесе трите точки на Льо Ман. Подробностите за развоя и головете бяха потвърдени в отчета на Лил за срещата.

Загубата прекъсна инерцията на Лил, който само четири дни по-рано победи Байерн с 2:1 в Шампионската лига. След 12 кръга тимът остава с 21 точки, докато Лориен е с 16, а Льо Ман е с 14. ПСЖ е лидер с 29 точки след успеха над Лориен.

Следващите мачове

ПСЖ ще продължи защитата на лидерската си позиция с гостуване на Тулуза на 4 декември. Ден по-късно Лил ще приеме Оксер, Лориен ще гостува на Страсбург, а Льо Ман ще играе срещу Пари FC. На 13 декември е насрочен и директният двубой между Лориен и Лил. Програмата е публикувана от Лигата по професионален футбол.

Източници: leparisien.fr, lemonde.fr, sofascore.com