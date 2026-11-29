Олимпик Марсилия победи Оксер с 2:0 като гост в мач от 12-ия кръг на френската Лига 1. Амине Гуири даде преднина на гостите още в 5-ата минута, а Игор Пайшао оформи крайния резултат от дузпа в добавеното време на първата част. Марсилци стигнаха до успеха, след като Оксер остана с десет души.

Гуири получи подаване от Амин Харит в наказателното поле и с диагонален удар по земя изпрати топката в далечния ъгъл на вратата, пазена от Пол Нарди. За нападателя това беше попадение в шести пореден мач за Марсилия.

В края на първото полувреме Аксел Туанзебе спря Пайшао в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа и показа директен червен картон на защитника на Оксер. Пайшао изпълни наказателния удар и удвои аванса на гостите.

Марсилия запази преднината си

Оксер опита да реагира след почивката, но играта с човек по-малко ограничи възможностите на домакините. Тимът на Уил Стил стигна до няколко удара, но не успя да преодолее вратаря на Марсилия Джефри де Ланге.

Марсилци контролираха притежанието на топката и не позволиха на Оксер да се върне в мача. Срещата завърши при 0:2, а победата увеличи актива на Марсилия до 21 точки. Оксер остана с 11 точки.

Преди двубоя Уил Стил определи състава на Марсилия като сериозно предизвикателство: „ОМ има треньор от много високо ниво и играчи на европейско равнище“, каза наставникът на Оксер. На терена домакините не успяха да отговорят на ранния гол, а червеният картон допълнително усложни задачата им.

Какво следва

Оксер ще гостува на Лил в следващия кръг на Лига 1 на 5 декември. Ден по-късно Марсилия ще приеме Ница.

Източници: news.maxifoot.fr, coeurmarseillais.fr, lequipe.fr