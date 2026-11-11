Стилиян Петров: Днес скърбим, утре трябва да променим нещо

Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров отправи послание към сънародниците си след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души. Общо 51 пострадали бяха настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

„Сърцето ми е с жертвите и пострадалите в тази ужасна трагедия и с всички семейства, които преживяват невъобразима загуба“, написа Петров. Той изрази съболезнования към всички засегнати и посочи, че не намира думи, които да облекчат болката от загубата на близък човек.

В посланието си бившият футболист свърза трагедията с по-широкия проблем за безопасността по пътищата. Според него България е станала свидетел на твърде много инциденти, които са можели да бъдат предотвратени.

„Днес скърбим. Утре сме длъжни да променим нещо.“

Петров заяви, че гражданите отиват до урните, слушат обещания за промяна и очакват животът им да стане по-сигурен, но тези обещания отново остават неизпълнени. Той определи това като причина за „дълбоко чувство на разочарование“.

Бившият капитан на националния отбор настоя, че хората заслужават повече от празни думи. По думите му е необходимо управление, което поставя човешкия живот над политическата целесъобразност, както и инфраструктура, която защитава гражданите, вместо да ги излага на риск.

„Нуждаем се от осезаеми действия“, заяви Петров, като призова безопасността и благополучието на българите да се превърнат в абсолютен приоритет. Той завърши с апел обществото да продължи да настоява за промяната, от която страната се нуждае.