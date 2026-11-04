Рафиня с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: „Днес не е ден за футбол“

Футболистът на Барселона Рафиня отправи прочувствени думи към семейството и близките на починалия Хесус де Мигел. Бразилецът призна, че трагичната новина е направила разговорите за футбол неуместни и че случилото се е тежко за цялата футболна общност.

След победата на Барселона над Астън Вила в Шампионската лига Рафиня използва възможността да изрази съпричастността си към семейството на покойния играч.

„Не искам да говоря за футбол. Искам да изпратя много подкрепа и сили на семейството на Хесус де Мигел. Нека почива в мир. Днес не е ден за разговори за футбол“, заяви бразилският национал.

Крилото подчерта, че трагедията е разтърсваща и напомни колко крехък може да бъде животът. Според него подобно нещо би могло да се случи на всеки, а обстоятелствата правят провеждането на футболни срещи изключително трудно от емоционална гледна точка.

„Това можеше да се случи на всекиго. Новината беше много тежка, а при такива обстоятелства е трудно да се играе мач. Това може да се случи на всеки – днес не е ден за футбол“, допълни Рафиня.

В края на изказването си футболистът на Барселона заяви, че няма да коментира повече спортни теми, като отново насочи вниманието си към Хесус де Мигел и неговите близки.