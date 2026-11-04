Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафиня с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: „Днес не е ден за футбол“

Рафиня с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: „Днес не е ден за футбол“

4 Ноември, 2026 09:37 773 1

  • рафиня-
  • хесус де мигел-
  • барселона-
  • астън вила-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • футболна общност-
  • трагедия-
  • съболезнования-
  • спортни новини-
  • уефа

Бразилецът призна, че трагичната новина е направила разговорите за футбол неуместни

Рафиня с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: „Днес не е ден за футбол“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистът на Барселона Рафиня отправи прочувствени думи към семейството и близките на починалия Хесус де Мигел. Бразилецът призна, че трагичната новина е направила разговорите за футбол неуместни и че случилото се е тежко за цялата футболна общност.

След победата на Барселона над Астън Вила в Шампионската лига Рафиня използва възможността да изрази съпричастността си към семейството на покойния играч.

„Не искам да говоря за футбол. Искам да изпратя много подкрепа и сили на семейството на Хесус де Мигел. Нека почива в мир. Днес не е ден за разговори за футбол“, заяви бразилският национал.

Крилото подчерта, че трагедията е разтърсваща и напомни колко крехък може да бъде животът. Според него подобно нещо би могло да се случи на всеки, а обстоятелствата правят провеждането на футболни срещи изключително трудно от емоционална гледна точка.

„Това можеше да се случи на всекиго. Новината беше много тежка, а при такива обстоятелства е трудно да се играе мач. Това може да се случи на всеки – днес не е ден за футбол“, допълни Рафиня.

В края на изказването си футболистът на Барселона заяви, че няма да коментира повече спортни теми, като отново насочи вниманието си към Хесус де Мигел и неговите близки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    0 0 Отговор
    🇪🇸😢🩶

    09:42 04.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове