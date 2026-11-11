Балкан загуби от ПАОК в Еврокъп

Балкан загуби от ПАОК с 56:79 в „Арена Ботевград“ в мач от седмия кръг на група D в Еврокъп. Българският шампион допусна шесто поражение в седем срещи, докато тимът от Солун записа втора поредна и общо пета победа в турнира.

ПАОК започна по-уверено и поведе с 15:6. След първата част гостите имаха аванс от 19:12, а до почивката разликата се увеличи до 21 точки при 53:32.

Балкан не успя да намери отговор на защитата и нападението на съперника и през третата четвърт. ПАОК достигна преднина от 33 точки при 72:39, а преди последните 10 минути резултатът беше 72:41 в полза на гръцкия състав.

Домакините спечелиха последната част с 15:7, но това не промени изхода от срещата. Балкан завърши мача с едва 4 реализирани тройки от 20 опита.

„Контролирахме мача поне 36 минути“, заяви треньорът на ПАОК Андреа Тринкиери след двубоя. Той определи защитата на своя отбор като основен фактор за убедителния успех.

Джаванте МакКой завърши с 18 точки, 4 борби и 2 асистенции за ботевградчани. Сук Матън добави 11 точки и 6 борби.

За ПАОК най-резултатен беше Бриън Тайрий с 25 точки и 2 асистенции.

Балкан ще се върне към мачовете от Националната баскетболна лига на 13 ноември, когато ще приеме Локомотив Пловдив. Следващата среща на българския шампион в Еврокъп е на 17 ноември срещу германския Улм, отново в Ботевград.