България с 16 сигурни медала на Евро по кикбокс

България си осигури 16 медала на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие. Отличията станаха факт след 16 победи на българските състезатели във втория ден на шампионата, съобщи БТА.

Катрин Генкова и Анелия Тодорова продължават към полуфиналите в два от стиловете. Двете ще търсят място на финал както в Киклайт, така и в Лайт контакт.

При жените в Пойнт файтинг Моника Петрова победи Елена Мему от Гърция в категория до 50 килограма. Александра Георгиева се наложи над друга представителка на южната ни съседка при 60-килограмовите, а Христина Андонова продължава след успех над състезателка от Република Ирландия в категория до 65 килограма.

При мъжете полуфиналисти са Виктор Грозданов до 63 килограма, Кристиян Милушев до 69 килограма, Светослав Прокопов до 74 килограма и Николай Петров до 79 килограма.

В Лайт контакт Иван Кръстанов победи Ибрахим Гверич от Босна и Херцеговина в категория до 79 килограма. Кирил Илиев спечели срещу представител на Молдова при 57-килограмовите. Двамата се класираха за полуфиналите и вече са сигурни медалисти.

В Киклайт Петьо Футлев отстрани Ричард Торок от Унгария, Мартин П. Димитров записа победа срещу Онур Айалдъз от Турция, а Симеон Любомиров елиминира Перес Алиас от Испания.

Преди началото на двубоите посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков прие в посолството в Скопие част от българската делегация. На срещата присъстваха президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов и главният секретар Цветелина Славова.

Радуков ще подкрепи българските състезатели по време на двубоите им в четвъртък и петък.