Байерн Мюнхен ще инвестира 80 милиона евро в нова инфраструктура за женския футбол в Спортпарк Унтерхахинг край баварската столица. От сумата 60 милиона евро са предназначени за стадиона, а още 20 милиона евро ще бъдат вложени в тренировъчен и спортен комплекс.

„С този изключителен инфраструктурен проект ние продължаваме развитието на женския футбол и сме уверени, че това ще ни помогне да се утвърдим в европейския елит“, заяви изпълнителният директор на Байерн Ян-Кристиан Дреезен. Той добави: „Искаме да бъдем на върха не само в мъжкия, но и в женския футбол.“

Байерн придоби Спортпарк Унтерхахинг през декември 2025 г. чрез дъщерното си дружество „Алианц Арена Мюнхен Щадион“. Комплексът е разположен върху терен от около 45 000 квадратни метра, а стадионът ще бъде с капацитет 15 000 зрители. Клубът планира да внесе заявлението за първата строителна фаза до края на годината, като същинските дейности трябва да започнат през пролетта на 2027 г.

Първият етап обхваща северната трибуна, която трябва да бъде отворена за сезон 2028/29. След това ще бъдат обновени западната, южната и източната част на стадиона, както и тренировъчните терени. Едно от игрищата ще бъде преобразувано от изкуствена в естествена трева.

Централна част от проекта е кампусът за женския и девическия футбол на Байерн. В него трябва да бъдат събрани всички отбори - от професионалния състав до юношеските формации. Завършването му е планирано за лятото на 2029 г., когато Германия ще бъде домакин на европейското първенство за жени. Пълното преместване на женските и девическите отбори от досегашната база е предвидено за същата година.

Плановете предвиждат кампусът да бъде готов през 2029 г., но според „Зюддойче цайтунг“ окончателното завършване на обновения стадион може да бъде насочено към началото на сезон 2032/33. Това означава, че преместването на отборите и функционирането на тренировъчния център са поставени като по-ранен приоритет от финализирането на всички строителни работи по арената.

Междувременно женският отбор на Байерн вече използва Спортпарк Унтерхахинг за домакинските си мачове от Шампионската лига през сезон 2026/27. Първоначалните инвестиции са били насочени към покриване на изискванията на УЕФА и запазване на нормалното провеждане на срещите по време на преустройството.