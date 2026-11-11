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Кирил Десподов навършва 30 години

Кирил Десподов навършва 30 години

11 Ноември, 2026 12:01 430 2

  • кирил десподов-
  • български национален отбор-
  • футболист на годината-
  • контузия

Българският национал се възстановява след операция и повече от седем месеца извън официални мачове. ПАОК очаква нападателят да се върне в игра след паузата за националните отбори

Кирил Десподов навършва 30 години - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов навършва 30 години, докато преминава през най-дългото отсъствие в досегашната си кариера. Българският национал не е играл в официален мач от 22 март 2026 г., а след операция и продължителна рехабилитация вече поднови пълноценни тренировки с ПАОК.

Десподов е роден на 11 ноември 1996 г. в Кресна. Започва във футболната школа на Литекс Ловеч, а професионалният му дебют идва, когато е на 15 години и 7 месеца. През 2016 г. преминава в ЦСКА, където силните му изяви му носят първата награда за Футболист на годината през 2018 г.

След това кариерата му продължава в Италия. Десподов преминава в Каляри за 4 милиона евро, а по-късно играе под наем в австрийския Щурм Грац. През октомври 2020 г. се завръща в България и се присъединява към Лудогорец.

С разградския клуб Десподов печели три последователни шампионски титли, Купа и Суперкупа на България. В периода 2021–2024 г. той четири пъти поред е избран за Футболист №1 на България.

През есента на 2023 г. крилото преминава в ПАОК за 3,5 милиона евро. Още в първия си сезон в Солун той става шампион на Гърция. За българския национален отбор Десподов продължава да бъде сред основните фигури и капитан.

Продължителното му отсъствие е свързано с хроничен проблем с костицата на палеца на крака. След като рехабилитацията и медикаментозното лечение не дават траен резултат, през май Десподов претърпява операция.

Интервенцията го лишава от участие в решителните мачове на ПАОК през лятото и есента, както и от срещи на националния отбор. Българската национална телевизия съобщи, че след операцията футболистът е преминал през възстановяване, започнал е тренировки на облекчен режим в края на септември, а през октомври е подновил нормални занимания с отбора.

Очакванията са Десподов да бъде готов за игра след паузата за националните отбори. Като възможен първи мач се посочва контролата на ПАОК с Партизан на 14 ноември. Осем дни по-късно тимът от Солун трябва да играе срещу Кифиса за Суперкупата на Гърция.


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