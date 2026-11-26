Защитникът на Барселона Алехандро Балде получи контузия на десния глезен по време на победата с 4:1 над Сабах в мач от петия кръг на Шампионската лига.

Испанецът напусна терена принудително в 64-ата минута на срещата.

От пресслужбата на каталунския клуб съобщиха, че 23-годишният футболист е с леко разтежение на десния глезен.

От Барселона уточниха още, че участието на Балде в предстоящия двубой от Ла Лига срещу Депортиво Ла Коруня не е изключено. Срещата е насрочена за 29 ноември.