Защитникът на Барселона Алехандро Балде получи контузия на десния глезен по време на победата с 4:1 над Сабах в мач от петия кръг на Шампионската лига.
Испанецът напусна терена принудително в 64-ата минута на срещата.
От пресслужбата на каталунския клуб съобщиха, че 23-годишният футболист е с леко разтежение на десния глезен.
От Барселона уточниха още, че участието на Балде в предстоящия двубой от Ла Лига срещу Депортиво Ла Коруня не е изключено. Срещата е насрочена за 29 ноември.
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