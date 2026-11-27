Локомотив (Пловдив) няма да може да разчита на защитника Тодор Павлов до края на календарната 2026 година. Новината беше съобщена официално от пловдивския клуб.

Бранителят е получил травма по време на тренировъчно занимание, като медицинските прегледи са установили частично разкъсване на вътрешна връзка. През следващите три седмици Павлов ще трябва да носи специална обездвижваща шина, а възстановяването му няма да позволи да се завърне в игра до края на годината.

Така футболистът ще пропусне предстоящите двубои на „черно-белите“ срещу Спартак (Варна), Левски и Черно море.

От Локомотив пожелаха на своя играч бързо възстановяване и успешно завръщане на терена.

Към момента пловдивчани заемат десетата позиция в класирането на Първа лига с 13 спечелени точки. В следващия си мач тимът приема Спартак (Варна) в среща от 16-ия кръг на шампионата.