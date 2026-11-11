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Никола Цолов или Лиъм Лоусън? Рейсинг Булс е изправен пред ключов избор за 2027 година

Никола Цолов или Лиъм Лоусън? Рейсинг Булс е изправен пред ключов избор за 2027 година

11 Ноември, 2026 15:22 549 5

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  • ред бул

Българинът прави впечатляваща кампания във Формула 2, където е втори в подреждането и вече записа няколко значими победи

Никола Цолов или Лиъм Лоусън? Рейсинг Булс е изправен пред ключов избор за 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сезонът във Формула 1 навлиза в заключителната си фаза, а погледите на отборите вече са насочени към следващата кампания. Рейсинг Булс остава единственият тим, който все още не е обявил окончателния си пилотски състав за 2027 година, а сред претендентите за двете места са българският талант Никола Цолов, новозеландецът Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.

Смята се, че мястото на Линдблад е сигурно, което оставя ръководството на отбора пред дилема между Цолов и Лоусън.

Новозеландецът се представя силно през настоящия сезон. Той заема деветата позиция в генералното класиране при пилотите и има сериозен принос за петото място на Рейсинг Булс при конструкторите. От своя страна Никола Цолов прави впечатляваща кампания във Формула 2, където е втори в подреждането и вече записа няколко значими победи.

Въпреки добрите резултати на Лоусън, бъдещето му в отбора все още не е официално потвърдено. Според италианското издание Automoto.it причината е интересът на висшето ръководство на Ред Бул към Никола Цолов. Желанието на шефовете е българинът да получи възможност да дебютира във Формула 1 още през 2027 година, за да бъде оценен потенциалът му на най-високо ниво.

В същото време Рейсинг Булс има намерение да запази Лоусън, който вече се утвърди като важна част от състава. За Ред Бул обаче сателитният тим продължава да бъде основна платформа за развитието на млади таланти и вариантът Цолов да остане извън Формула 1 не се приема с особен ентусиазъм от висшето ръководство.

По-рано тази седмица The Race съобщи, че Лоусън ще получи нов договор. В Ред Бул обаче не го разглеждат като потенциален вариант за основния отбор, след като през 2025 година новозеландецът загуби мястото си до Макс Верстапен след само два състезателни уикенда.

Така решението на Ред Бул ще определи не само бъдещето на Рейсинг Булс, но и дали Никола Цолов ще получи шанс да направи следващата голяма крачка в кариерата си – дебют във Формула 1.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веско

    1 1 Отговор
    Защо не решат спора в състезание един срещу друг?! 🏎️🏎️🏁🚥

    Коментиран от #3, #4

    15:44 11.11.2026

  • 2 Рано му е на нашия

    0 2 Отговор
    По добре да покарам още една година в по долното ниво.

    15:48 11.11.2026

  • 3 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Веско":

    Защото това е състезания на пари, не на скорост и време! Който носи повече пари с участието си, той ще участва във Формула едно!

    15:51 11.11.2026

  • 4 хгтфрдес

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Веско":

    Щото на никой не му пука за това как карат... Важното е само едно нещо- кой ще докара повече спонсори, а във вторият отбор на РедБул нормата е 20млн.... Нещо което Цолов-баща просто не може да осигури...
    От месеци вече се знае- Цолов отива в японската Супер Формула за 1 година и това ще е последният шанс да изнамери нужните 20млн. за да кара у Ф1 през 2028г. Не успее ли да осигури парите ще бъде изритан от РедБул много силно и надалеч...

    15:58 11.11.2026

  • 5 ИВАН

    0 0 Отговор
    По нашите магистрали е пълно с никола цоловци, почвайте да ги награждавате който е оцелял.

    16:07 11.11.2026

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