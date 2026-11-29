Битката за титлата във Формула 2 навлиза в решаващата си фаза, а Александър Дън посочи най-голямото предизвикателство пред пилотите на пистата „Лусаил“ в Катар. Основният преследвач на Никола Цолов очаква настройките на болидите да изискват сериозни компромиси заради големите разлики между отделните сектори.

„Пистата е доста по-различна от тези, на които карахме напоследък. Третият сектор е изключително бърз и подлага гумите на много сериозно натоварване“, заяви Дън. По думите му автомобилът се нуждае от различни характеристики в първия и третия сектор, което прави намирането на правилния баланс решаващо.

Пилотът на Родин Моторспорт подчерта, че увереността в бързите участъци също може да се окаже определяща. „В последния сектор, ако си уверен в поведението на колата и в собствените си способности, можеш да спечелиш много време за обиколката“, каза Дън.

Дън влиза в Катар след силен уикенд в Баку

Ирландецът пристига в Катар след най-силния си уикенд за сезона. В Баку той спечели първата си победа във Формула 2, записа три подиума и съкрати сериозно изоставането си в генералното класиране. Във второто основно състезание обаче Дън получи петсекундно наказание за пресичане на бялата линия пред входа на питлейна и беше класиран трети.

„Основната цел е просто да продължа оттам, докъдето стигнахме, тъй като формата ни в Баку, както и през няколкото уикенда преди това, беше много силна“, коментира Дън.

Той оцени квалификационната скорост на Родин Моторспорт като много добра през сезона. Според него по-големият въпрос в Катар ще бъде състезателното темпо и запазването на гумите на трасе с бързи, продължителни завои.

Отсъствието на Камара променя битката

Рафаел Камара няма да участва в Катар, тъй като продължава ранната си подготовка за Формула 1 с Хаас. Това оставя Никола Цолов и Александър Дън като основните действащи фигури в борбата за титлата, макар че според официалното класиране и други пилоти запазват математически шансове.

Преди кръга в Катар Дън изоставаше с 18 точки от лидера. Самият той призна, че отсъствието на Камара е разочароващо, тъй като е предпочитал битката да бъде между трима пилоти. „Много се радвам, че той получи тази възможност, защото цялата идея на Формула 2 е да се стигне до Формула 1“, каза Дън.

Кръгът на пистата „Лусаил“ е предпоследният за сезона. След него шампионатът ще приключи с надпреварата в Абу Даби между 4 и 6 декември.

Източници: actualno.com