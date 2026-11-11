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Ирина Шейк за пореден път омая мрежата с горещи кадри

Ирина Шейк за пореден път омая мрежата с горещи кадри

11 Ноември, 2026 23:26 517 1

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Красавицата има над 23 милиона последователи в социалната мрежа

Ирина Шейк за пореден път омая мрежата с горещи кадри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световноизвестният супермодел Ирина Шейк отново напомни за невероятния си сексапил и безупречен стил, споделяйки поредица от нови снимки в профила си в Инстаграм.

Красавицата, която има над 23 милиона последователи в социалната мрежа, зарадва феновете си с кадри от свой нов работен ангажимент. На тях тя демонстрира изумителното си тяло, облечена в изрязана рокля, която подчертава перфектните ѝ форми и пожъна огромна вълна от харесвания и ласкави коментари за броени часове.



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    писар с горещи кадри

    23:33 11.11.2026

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