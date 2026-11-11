Ирина Шейк за пореден път омая мрежата с горещи кадри

Световноизвестният супермодел Ирина Шейк отново напомни за невероятния си сексапил и безупречен стил, споделяйки поредица от нови снимки в профила си в Инстаграм.

Красавицата, която има над 23 милиона последователи в социалната мрежа, зарадва феновете си с кадри от свой нов работен ангажимент. На тях тя демонстрира изумителното си тяло, облечена в изрязана рокля, която подчертава перфектните ѝ форми и пожъна огромна вълна от харесвания и ласкави коментари за броени часове.