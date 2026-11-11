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Халкбанк е във Финалната четворка след 3:2 над Фенербахче

Халкбанк е във Финалната четворка след 3:2 над Фенербахче

11 Ноември, 2026 21:23 439 0

  • халкбанк-
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Тимът на Радостин Стойчев спечели драматично в Анкара

Халкбанк е във Финалната четворка след 3:2 над Фенербахче - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Халкбанк се класира за Финалната четворка на Купата на Турция по волейбол след драматична домакинска победа с 3:2 над Фенербахче Медикана. В Анкара домакините спечелиха мача с 26:24, 23:25, 26:28, 25:23 и 15:9 в двубой, продължил 156 минути.

Фенербахче взе преднина от 2:1 гейма, но воденият от Радостин Стойчев състав изравни след 25:23 в четвъртата част. В решителния тайбрек Халкбанк започна по-уверено и затвори мача при 15:9.

Над всички за Халкбанк беше Дарлан Соуса. Бразилецът реализира 38 точки, включително три аса, и завърши с 76 процента ефективност в атака.

Сам Деру добави 16 точки, като записа и три блокади. Белгиецът беше на терена през ключови моменти от срещата, след като замени Матей Казийски още в първия гейм.

Матей Казийски започна като титуляр за Халкбанк, но беше сменен още в първата част от Деру. Българският волейболист се върна в игра в средата на третия гейм, когато замени Денислав Бърдаров.

Казийски завърши с 6 точки, 43 процента ефективност в атака и 58 процента позитивно посрещане. Бърдаров записа 12 точки – осем от атака, три блокади и един ас, като добави 38 процента ефективност в нападение и 68 процента позитивно посрещане.

За Фенербахче Матю Андерсън реализира 23 точки, две от които от блокада и три от сервис. Каан Гюрбюз приключи с 18 точки, а Бартелеми Шинениезе добави 16.

Съперникът на Халкбанк на полуфиналите ще бъде определен от четвъртфинала между Галатасарай Медеш Мобиля и Гебзе.


Турция
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