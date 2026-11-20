Симеон Николов има по-голям потенциал за развитие от по-големия си брат Александър. Това заяви селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини в интервю за италианското издание „Тутоспорт“.

Анализът на италианския специалист дойде след финала за Суперкупата на Италия, в който двамата български национали играха за Кучине Лубе Чивитанова. Тимът от Чивитанова поведе с 2:0 срещу Сър Суса Скай Перуджа, но допусна обрат и загуби с 2:3. В тайбрека Перуджа се наложи с 15:13.

Александър Николов беше най-резултатният състезател в мача с 28 точки. По-малкият му брат Симеон, който играе като разпределител, завърши с 4 точки. За Александър това беше трети загубен финал за Суперкупата, докато Симеон спечели първия си медал в Италия.

„Те са поели по два различни пътя. Мони, по-малкият, играе на настоящия пост от три години и стана титуляр в националния отбор едва на 17-годишна възраст. Поради тази причина той има по-голям потенциал за развитие“, коментира Бленджини пред „Тутоспорт“.

Според селекционера сравнението между двамата не трябва да се разбира като оценка кой е по-добър волейболист. Става дума за различния етап от развитието им и за спецификата на позициите, на които играят.

Симеон Николов направи първия си сезон като професионален разпределител на високо ниво, докато Александър вече има значителен опит в италианската Суперлига и националния отбор. По-малкият брат се утвърди като титуляр в състава на България още на 17 години.

Бленджини отличи и качеството, което според него отличава Александър Николов от много други състезатели.

„Алекс от своя страна показа способност да сменя ролите и позициите си с голяма лекота - нещо, което не всеки може да прави. И двамата се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват“, заяви италианският специалист.

Александър започна кариерата си като посрещач, но през различни периоди е използван и в други роли. В Лубе той е сред основните нападатели, докато Симеон е разпределителят, който организира играта на отбора.

Двамата братя продължават да бъдат съотборници в Чивитанова и ключови фигури за бъдещето на българския национален отбор.