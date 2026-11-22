Матей Казийски и Денислав Бърдаров бяха водещите реализатори за Халкбанк при победата с 3:1 като гост на Истанбул Генчлик в турското волейболно първенство. Геймовете завършиха 25:22, 26:24, 21:25 и 25:18.

Казийски приключи двубоя като най-резултатен състезател с 22 точки, включително три аса. Денислав Бърдаров добави 20 точки и завърши втори по резултатност. Българският волейболист реализира 16 точки от атака при 60 процента ефективност, а към актива си прибави две блокади и два аса от сервис.

Халкбанк остава без загуба

Успехът е седми пореден за водения от Радостин Стойчев тим от началото на сезона. Халкбанк има седем победи от седем мача и заема второ място в класирането.

Лидер е Зираат Банккарт, който е с осем успеха от осем срещи. След седмия си мач Халкбанк има 20 точки и продължава преследването на първия в подреждането.

В следващия кръг тимът от Анкара ще приеме Фенербахче. Двубоят е насрочен за 28 ноември.

Източници: bta.bg, volleyweek.bg