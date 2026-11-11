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Хорхе Лоренцо извади Валентино Роси от спора за №1, ако Маркес спечели титлата през 2026 г.

Хорхе Лоренцо извади Валентино Роси от спора за №1, ако Маркес спечели титлата през 2026 г.

11 Ноември, 2026 22:46 505 0

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Испанецът коментира представянето на Маркес през последните сезони

Хорхе Лоренцо извади Валентино Роси от спора за №1, ако Маркес спечели титлата през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Трикратният световен шампион в MotoGP Хорхе Лоренцо смята, че Валентино Роси няма да има място в спора за най-великия пилот в историята, ако Марк Маркес триумфира с шампионската титла през 2026 година.

В момента Маркес и Роси имат по седем световни отличия в кралския клас. Евентуален нов успех на испанеца ще го изравни с легендарния Джакомо Агостини по титли в MotoGP. За Маркес това би било десето световно отличие във всички категории, докато Роси приключи кариерата си с девет, а Агостини има общо 15.

Между 1968 и 1972 година Агостини доминира едновременно в класовете до 350 и 500 кубически сантиметра.

„Мисля, че ще се разрази сериозен дебат за това кой е най-великият пилот на всички времена – Маркес или Агостини. За мен, ако Марк спечели десетата си световна титла, той без никакво съмнение ще бъде най-великият пилот на съвременната епоха. Роси няма място на една маса с тях“, заяви Лоренцо пред TNT Sports.

Испанецът коментира и представянето на Маркес през последните сезони. Според него пилотът е бил в по-добра форма през миналата година, преди да получи контузия при катастрофата на пистата „Мандалика“. Травмата е повлияла на физическото му състояние и е затруднила представянето му през настоящия сезон.

Лоренцо обаче подчертава, че Маркес е успял да компенсира физическите затруднения с изключителната си техника.

„Що се отнася до техниката и уменията за управление на мотоциклета, той е най-добрият в историята“, допълни бившият световен шампион.


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