Де ла Фуенте изригна: Ямал няма привилегии в Испания

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте реагира остро на твърденията, че Ламин Ямал е поискал да пропусне гостуването на Чехия в Лигата на нациите. Той беше категоричен, че отсъствието на крилото на Барселона е свързано с контузия и че футболистът не се ползва с привилегии в националния отбор.

„Не понасям лъжата и измислицата“, заяви де ла Фуенте на пресконференцията преди двубоя в Прага. Той обясни, че Ямал е почувствал болки в коляното, а при медицинските процедури са били установени течност и възпаление.

По думите на селекционера решението за отсъствието на Ямал е взето съвместно от медицинските екипи на Испания и Барселона. 19-годишният футболист е останал в клуба си, където продължава работа по възстановителна програма, вместо да пътува за мача с Чехия.

Де ла Фуенте каза, че е разговарял лично с Ямал и че възстановяването му върви добре. Очакванията са крилото да се присъедини към испанския състав в петък, след като приключи срещата с Чехия.

„Той няма привилегии и щяхме да постъпим така с когото и да било“, подчерта селекционерът. Според него здравословното състояние на футболиста е било единственият мотив за решението да не играе в Прага.

Ямал получи оплаквания след последния мач на Барселона, а медицинските изследвания показаха възпалителен процес в коляното. Испанският щаб прецени, че почивката е по-разумният вариант, въпреки че следващият двубой на националния отбор е срещу Англия на 15 ноември.

Испания гостува на Чехия на 12 ноември в петия си мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Световният шампион е спечелил всичките си четири срещи досега и има 12 точки. В предишния двубой между двата състава испанците се наложиха с 3:1 в Овиедо, като сред голмайсторите беше и Ямал.

След мача в Прага Испания ще приеме Англия на 15 ноември в последната си среща от групата. Де ла Фуенте изрази надежда Ямал да бъде готов за двубоя, но окончателното решение ще зависи от състоянието му след завръщането в лагера.

Селекционерът коментира и възможността Микел Мерино да започне като титуляр. Той определи халфа като важна част от състава и подчерта, че футболистите, които влизат от резервната скамейка, също имат съществен принос за резултатите на Испания.