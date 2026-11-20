Селекционерът на Франция Зинедин Зидан определи Испания като очаквано труден съперник след жребия за четвъртфиналите в Лигата на нациите. „Знаехме, че ще изтеглим силен отбор. Това ще бъде Испания – световният шампион. Познаваме ги прекрасно, но ще анализираме внимателно последните им мачове“, заяви Зидан пред „Льо Паризиен“.

Испания ще бъде домакин на първия мач, а реваншът ще се играе във Франция през март 2027 г. Четвъртфиналите са в два двубоя, като победителите ще се класират за финалната четворка на турнира. Останалите двойки са Норвегия – Англия, Нидерландия – Португалия и Белгия – Германия.

Предстоящите мачове ще бъдат първата среща между двата национални отбора след полуфинала на Световното първенство през 2026 г., спечелен от Испания с 2:0. Зидан обаче отхвърли определението „реванш“.

„Това не е реванш за полуфинала на Световното първенство, а друга надпревара с нов състав“, каза селекционерът на Франция.

Зидан допълни, че подобен сблъсък е неизбежен за отбор, който иска да спечели турнира. „Ако искаш да стигнеш далеч в едно състезание, трябва да отстраниш най-добрите“, заяви той.

Френският щаб ще наблюдава представянето на футболистите в клубните им отбори до следващия лагер през март. Франция си осигури място на четвъртфиналите след победа с 2:1 над Турция в последния си мач от груповата фаза.

„Ще следим играчите, които бяха с нас през ноември, както и останалите, за да изберем най-добрия състав за това предизвикателство. До следващия ни сбор ще минат четири месеца, но съм сигурен, че всички ще мислят за този мач и ще бъдат готови през март“, каза Зидан.

Целта пред Франция остава достигане до финалната четворка през юни и спечелване на Лигата на нациите. Полуфиналите са насрочени за 9 и 10 юни 2027 г., а финалът и мачът за третото място ще се играят на 13 юни.