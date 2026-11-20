Испания ще играе срещу Франция на четвъртфиналите в Лигата на нациите през сезон 2026/27. Това определи жребият, изтеглен в Нион, Швейцария.

Останалите двойки са Нидерландия – Португалия, Белгия – Германия и Норвегия – Англия. Франция, Германия, Англия и Португалия спечелиха своите групи в Лига А и бяха поставени. Белгия, Нидерландия, Испания и Норвегия завършиха втори и попаднаха сред непоставените тимове.

Правилата не позволяваха победител от група да срещне отбор, завършил на второ място в същата група. Така Испания избегна Англия, с която беше в група А3, а Франция не можеше да бъде изтеглена срещу Белгия.

Първите срещи от четвъртфиналите ще се проведат между 25 и 27 март 2027 г., а реваншите са насрочени за периода 28–30 март. Отборите, завършили втори в групите, ще бъдат домакини в първите мачове.

Класирането ще се определя от общия резултат в двата двубоя. При равенство след края на реванша ще се играят две продължения по 15 минути, а при ново равенство победителят ще бъде определен с дузпи. „Победителите от четвъртфиналите се класират за финалния турнир през юни 2027 г.“, уточнява УЕФА в процедурата за жребия.

Полуфиналите са планирани за 9 и 10 юни 2027 г., а финалът и мачът за третото място ще се състоят на 13 юни. Домакинът на финалната фаза ще бъде определен от Изпълнителния комитет на УЕФА.

Испания спечели Лигата на нациите през 2023 г., докато Португалия триумфира в последното издание на турнира през 2025 г. Лигата на нациите е създадена през 2018 г. като официално състезание за национални отбори, което замени част от приятелските мачове.