Дейна Уайт за боя в Абу Даби: Всички са в затвора

Президентът на UFC Дейна Уайт коментира сбиването между Усман Нурмагомедов, Мераб Двалишвили и хора от техните екипи в Абу Даби. По думите му всички замесени са в затвора, а случилото се е било „абсолютно нелепо и глупаво“.

Инцидентът избухна преди планирания двубой по борба на Двалишвили срещу Марлон Мораес на събитието на Real American Freestyle този уикенд. В сряда Двалишвили публикува видео, на което се вижда с окървавено лице.

Впоследствие бяха разпространени записи от случилото се. На тях се вижда как Усман Нурмагомедов се приближава до Двалишвили и го удря с шамар. След това Нурмагомедов и няколко души от екипа му влизат в сбиване с Двалишвили и негов приятел.

Според публикуваната информация след инцидента полицията в Абу Даби е арестувала осем души. В изказването си Дейна Уайт не уточнява кои от участниците има предвид, когато казва, че всички са задържани, нито посочва какви действия предстоят по случая.

Уайт е бил помолен да коментира боя по време на пресконференция преди UFC 334. Той е заявил, че подобни инциденти не са добри за бизнеса, защото представят всички замесени в лоша светлина.

„Сега всички са в затвора в Абу Даби. Ще видим как ще се развият нещата“, е казал президентът на UFC.

Случаят се развива в навечерието на събитието на Real American Freestyle, за което Двалишвили трябва да се изправи срещу Марлон Мораес. В публикуваната информация не са посочени допълнителни подробности за статута на двубоя или за следващите решения по арестите.