Конър Макгрегър се върна към пълноценните тренировки във фитнеса и започна подготовка за тренировъчен лагер преди последния си бой в UFC. 38-годишният ирландец публикува видео с упражнения, сред които лег преса и мъртва тяга, като заяви, че отново натоварва контузеното си коляно.

„Напълно се върнах в залата. Коляното е готово, силата се връща, а тялото работи на пълна мощност. Започвам подготовка за тренировъчен лагер“, написа Макгрегър.

Макгрегър получи контузията на 11 юли в Лас Вегас, когато се изправи срещу Макс Холоуей в главния двубой на UFC 329. Срещата беше първата му поява в UFC от пет години, но приключи след 1 минута и 9 секунди заради травма на дясното коляно. Холоуей спечели с технически нокаут, след като двубоят беше прекратен.

По-късно Макгрегър потвърди, че е скъсал предната кръстна връзка и е получил увреждане на менискуса. Това е същият тип травма, която той претърпя и в първия си двубой срещу Холоуей през 2013 г., но тогава пострада другият му крак.

Макгрегър потвърди на 1 ноември, че следващият му двубой ще бъде последният за него в UFC. Ирландецът има още един мач по договора си с организацията, но все още няма обявени дата и съперник.

Бившият шампион на UFC в полулека и лека категория има 22 победи и 7 поражения в смесените бойни изкуства. След контузията той посочи, че целта му е да се върне в клетката, а започването на пълноценни тренировки е първата публично заявена стъпка към този план.

Предстои да стане ясно кога Макгрегър ще започне същинския си тренировъчен лагер и дали UFC ще насрочи последния му двубой през 2027 г.