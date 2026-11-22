Навахо Стърлинг победи Иржи Прохазка с нокаут във втория рунд на главния двубой от UFC Fight Night в Катар. Срещата в Доха приключи в 4:58 минута, когато реферът Марк Годард прекрати мача след серия от удари срещу поваления чешки боец. Официалният резултат е победа на Стърлинг с нокаут с удари.

Новозеландецът действаше търпеливо в началото, докато Прохазка разчиташе на движение и контраатаки. В края на втория рунд Стърлинг намери пролука в защитата на съперника и го свали на пода. Последваха още удари, преди Годард да се намеси.

Втора поредна загуба с нокаут за Прохазка

Прохазка, който е бивш шампион на UFC в полутежка категория, понесе втора поредна загуба с нокаут. Предишното му поражение също дойде след спиране на срещата, а двубоят в Катар беше първата му битка след тази загуба.

„Той беше по-добрият. Поздравления. Улови ме там“, каза Прохазка след срещата. Боецът не посочи оправдание за поражението.

Стърлинг не поиска незабавен мач за титлата

След победата Стърлинг не отправи директно предизвикателство за титлата. Той заяви, че все още не е решил какво следва и ще изчака да види кои са бойците пред него в ранглистата.

„Не съм сигурен още. Ще видя кой е пред мен. Бих искал UFC да дойде в Нова Зеландия“, каза Стърлинг.

Двубоят беше обявен от UFC като полутежка категория и оглави картата в Доха. Точният следващ съперник на Стърлинг все още не е посочен.

Източници: mmafighting.com, cbssports.com, sherdog.com