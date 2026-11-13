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Германия победи Сърбия в Белград

Германия победи Сърбия в Белград

13 Ноември, 2026 23:52 87 0

  • германия-
  • сърбия-
  • лига на нациите-
  • флориан вирц-
  • андрия живкович

Бундестимът стигна до втория си успех в групата, а домакините завършиха мача с девет футболисти

Германия победи Сърбия в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германия победи Сърбия с 3:1 като гост в Белград и записа втория си успех в група А2 на Лигата на нациите. Домакините завършиха двубоя с девет футболисти, а поражението беше пето за тях от пет мача.

Гостите започнаха силно и поведоха още в 3-ата минута. Сърджан Бабич опита да отклони центриране в малкото наказателно поле, но топката попадна в собствената му врата.

В 14-ата минута Германия удвои преднината си. След удар на Кай Хаверц вратарят на Сърбия отби топката, но тя попадна във Флориан Вирц, който се възползва от ситуацията и отбеляза.

До почивката Сърбия не успя да отправи точен удар към вратата на Марк-Андре тер Стеген. След паузата германският отбор продължи да контролира развитието на мача.

В 50-ата минута Браян Груда получи подаване от Йозуа Кимих и с удар от границата на наказателното поле направи резултата 3:0.

Сърбия върна един гол шест минути по-късно. Бабич се разписа в правилната врата, но попадението не промени хода на срещата.

В 76-ата минута резервата Ваня Драгоевич беше отстранен с директен червен картон за грубо нарушение. В края на мача домакините останаха с още един човек по-малко, след като Андрия Живкович беше изгонен в 89-ата минута за неспортсменско поведение.

В група А2 Германия остава в битката за челните позиции заедно с Нидерландия и Гърция. В последния кръг на 16 ноември Германия ще приеме Нидерландия, а Гърция ще бъде домакин на Сърбия.


Сърбия
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