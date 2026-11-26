Ливърпул победи Брюж с 3:0 като гост в петия кръг на шампионатната фаза в Шампионската лига. Александър Исак вкара два гола, а Флориан Вирц оформи успеха на английския тим в края на мача.

Исак откри резултата още в 13-ата минута. Домакините допуснаха грешка в защита, Брадли Баркола отне топката и подаде към Доминик Собослай. Унгарецът продължи към Исак, който завърши атаката отблизо.

Брюж имаше възможности да изравни, но Алисон Бекер спаси удар с глава на Николо Тресолди. Ливърпул запази преднината си до почивката, въпреки че белгийският тим остана в мача и създаде няколко опасни положения.

Флориан Вирц удвои преднината на Ливърпул в 79-ата минута. Рио Нгумоа проби през центъра и намери германския полузащитник, който стреля от границата на наказателното поле. Топката се отклони от вътрешната страна на гредата и влезе във вратата на Ян Зомер.

Три минути по-късно Исак вкара втория си гол за вечерта. Алисон изпрати дълъг пас към нападателя, който преодоля Йорне Спилерс и прехвърли Зомер с техничен удар. Така шведът оформи крайното 3:0.

Успехът донесе на Ливърпул 12 точки след пет мача. Тимът започна кампанията с три поредни победи, след което загуби с 2:3 от Фенербахче. Брюж остана с 9 точки.

Следващият мач на Ливърпул е срещу Евертън на 29 ноември във Висшата лига. В Шампионската лига тимът ще се върне на терена на 19 януари 2027 г. с гостуване на Интер.