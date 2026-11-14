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Световният боксов съвет запази санкциите срещу Русия и Беларус
  Тема: Украйна

Световният боксов съвет запази санкциите срещу Русия и Беларус

14 Ноември, 2026 03:37 67 2

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Решението е обявено на годишния конгрес на организацията в Акапулко. Руските и беларуските боксьори остават извън ранглистите и битките за титли на WBC

Световният боксов съвет запази санкциите срещу Русия и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният боксов съвет (WBC) запази санкциите срещу Русия и Беларус. Решението е било обявено по време на 64-ия годишен конгрес на организацията, който се провежда в Акапулко, Мексико.

За това съобщи Алина Шатерникова, вицепрезидент на Националната лига на професионалния бокс на Украйна.

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„Световният боксов съвет запазва санкциите срещу държавата агресор и държавата съучастник. Решението беше взето и обявено на годишния световен конгрес, който в момента се провежда в Акапулко“, написа Шатерникова.

Руски и беларуски боксьори остават извън ранглистите

Позицията на WBC означава, че представителите на Русия и Беларус продължават да бъдат изключени от официалните ранглисти на организацията и не могат да се състезават за световни титли, санкционирани от съвета. Украинската агенция „Укринформ“ съобщи и че професионални двубои на територията на двете държави не се санкционират от WBC.

Първоначалното решение беше прието на 6 ноември 2022 г. на заседание на управителния съвет на WBC, също в Акапулко. Тогава организацията обяви, че мерките ще останат в сила до възстановяване на нормалната боксова дейност в Украйна или до нова оценка на ситуацията от управителния съвет.

WBC остави възможност за индивидуално разглеждане на случаи, свързани със спортисти от Русия и Беларус, които постоянно живеят в други държави, имат гражданство на друга страна или публично са отхвърлили руските действия в Украйна.

Решението идва на фона на промени в международния бокс

Потвърждението за запазването на санкциите идва на фона на различията между международните организации в бокса по въпроса за участието на руски и беларуски спортисти. През 2026 г. някои структури започнаха да преразглеждат ограниченията си, докато WBC запази досегашната си политика.

Годишният конгрес на WBC в Акапулко се провежда от 8 до 13 ноември. До края на форума организацията не е обявила промяна в условията за включване на руски и беларуски боксьори в своите ранглисти или за допускането им до битки за световни титли.

Източници: ukrinform.ua, thegaze.media, sport.rbc.ua


Мексико
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