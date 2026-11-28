Женският национален отбор на България по хандбал загуби от Русия с 22:45 (11:25) в полуфиналите на Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево. Двубоят се проведе в новата „АкваЛайф Арена“, където се играе първото издание на турнира под егидата на Международната федерация по хандбал.

Маринела Панайотова и Стефани Петрова бяха най-резултатни за България с по пет гола. Мартина Тодорова и Лидия Ковачева добавиха по три попадения. За Русия Кристина Кожокар и Варвара Семина реализираха по седем гола.

Руският състав влезе в мача като олимпийски шампион от Рио 2016 и четирикратен световен първенец. Връщането на отбора в международно състезание стана възможно, след като на 15 юли 2026 г. Международната федерация по хандбал отмени забраната за участие на руски и беларуски тимове, въведена на 4 март 2022 г.

България ще играе за бронза

Българският отбор ще срещне Косово в мача за третото място. Срещата е насрочена за 15:00 часа. В другия полуфинал Беларус победи Косово с 33:16 и се класира за финала срещу Русия.

До полуфинала България стигна след победа над Армения с 60:14 и загуба от Беларус с 22:37 в груповата фаза. Според програмата на Международната федерация по хандбал турнирът в Кранево продължава до 29 ноември.

На пето място завърши Белгия след успех над Армения с 52:4. В позицията си за връщането на руските и беларуски отбори IHF заяви: „Организацията остава ангажирана със защитата на ценностите на спорта и насърчаването на диалога в международната хандбална общност.“

Източници: sportal.bg