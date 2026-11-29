Един от най-успешните клубове в Беларус – БАТЕ Борисов, изпадна от елита за първи път в историята си. Тимът завърши сезона на 15-о място, а развръзката стана ясна в последния кръг. БАТЕ се нуждаеше от задължителна победа срещу Ислоч и загуба на Днепър Могильов, за да запази мястото си във Висшата лига.

Вместо това отборът от Борисов стигна само до равенство, докато прекият му конкурент спечели своя мач. Падането във втория ешелон е тежък удар за клуба, който има 15 шампионски титли на Беларус, включително 13 поредни между 2006 и 2018 г.

Във витрината му има още четири национални купи и четири Суперкупи. БАТЕ остави сериозна следа и в европейските турнири. Между сезоните 2008/09 и 2015/16 беларуският тим участва в пет издания на Шампионската лига – постижение, с което се превърна в най-разпознаваемия представител на страната на европейската сцена.

През септември 2015 г. клубът постигна и една от най-паметните си победи, надделявайки над Рома с 3:2 в груповата фаза на Шампионската лига. През последните години БАТЕ постепенно загуби позициите си, а след смъртта на дългогодишния президент Анатолий Капски клубът премина през все по-трудни сезони.