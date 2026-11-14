Шави: Не съм изненадан; Йованович: Не успяхме да се върнем в мача

Нидерландия разби Гърция със 7:0 в Амстердам и направи голяма крачка към четвъртфиналите в Лигата на нациите. Домакините решиха мача още през първото полувреме, когато вкараха пет гола, а Тияни Райндерс оформи хеттрик.

Крисенсио Съмървил откри резултата в шестата минута след грешка в защитата на Гърция. Райндерс се разписа в 12-ата, 18-ата и 33-ата минута, а Юриен Тимбер добави петото попадение в 40-ата. След почивката Тимбер вкара още веднъж, преди Дониел Мален да оформи крайния резултат в 62-ата минута.

За Райндерс това беше първият хеттрик за Нидерландия след този на Калвин Стенгс срещу Гибралтар през ноември 2023 г. Полузащитникът стана и първият нидерландски футболист с три гола в едно полувреме след Марко ван Бастен през 1990 г.

Шави: Не съм изненадан

Селекционерът на Нидерландия Шави Ернандес заяви, че силното представяне не го е изненадало. „Видях го още на тренировките. Всички се разбираха през първото полувреме“, каза той след мача.

Испанският треньор определи първите 45 минути като „перфектни“, като посочи атакуването на свободните пространства като основна причина за успеха. Той похвали Райндерс и Мален, както и халфовата двойка Френки де Йонг – Жоей Веерман, която започна за първи път заедно в националния отбор.

Де Йонг остана в съблекалнята на почивката заради болки в гърба, които е усещал още преди началото на срещата. Според Шави няма сериозни основания за тревога. „Това беше само един мач. Едва започваме“, предупреди той, насочвайки вниманието към двубоя с Германия на 16 ноември в Берлин.

Йованович: Не успяхме да се върнем в мача

Иван Йованович призна, че Гърция не е била подготвена за началния натиск на домакините. „Когато след 19 минути губиш с 0:3, това е шок, от който не успяхме да се върнем“, заяви селекционерът.

Йованович каза, че поражението е разочаровало както привържениците на стадиона, така и хората, които са гледали мача. „Трябва да направим усилие през следващите три дни, за да се подготвим възможно най-добре за срещата със Сърбия“, допълни той.

Гръцката загуба е най-тежката за националния отбор от десетилетия според нидерландския обществен оператор NOS. Преди мача Гърция беше направила добро впечатление в групата, но след разгрома остана с осем точки и трябва да търси реакция срещу Сърбия на 16 ноември.

„Футболно шоу“ срещу „кошмарна вечер“

В Нидерландия реакциите бяха преобладаващо възторжени. NOS определи двубоя като футболно шоу, а анализаторите Ибрахим Афелай и Юри Мюлдер похвалиха бързите комбинации, движението без топка и ясния игрови план на Шави. Афелай заяви на почивката, че представянето прилича на „изпращащ мач“, след като домакините вече водеха с 5:0.

В Гърция тонът беше противоположен. „Гацета“ определи двубоя като безпрецедентен кошмар и една от най-мрачните вечери за гръцкия футбол от дълго време. Други медии, сред които SDNA, „То10“, „Та Неа“ и „Фос“, описаха представянето като унизително, срамно и трагично, като признаха качеството на Нидерландия, но не го приеха като оправдание за срива на гръцкия отбор.

Източници: nos.nl, vi.nl, protothema.gr