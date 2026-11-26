Фланелката, която Серхио Рамос подари на Уесли Снайдер след финала на Мондиал 2010, беше продадена на търг за 65 126 евро. За екипа, носен от испанския защитник в мача срещу Нидерландия, е наддавал футболен привърженик от Бразилия, съобщават „Кадена СЕР“ и испанският спортен всекидневник „Ас“.

Предметът е тъмносиня фланелка с дълги ръкави, номер 15 и името на Рамос на гърба. Тя е запазила оригиналните емблеми, нашивки и надпис. Екипът е попаднал в колекцията на Снайдер след финала в Йоханесбург, а 16 години по-късно вече има нов собственик.

На същия търг е продадена и фланелката, с която Снайдер игра във финала. Нейната цена е малко над 5000 евро — значително по-малко от сумата за екипа на Рамос.

Испания спечели двубоя с 1:0 след продължения. Единственият гол отбеляза Андрес Иниеста. Загубата остави Нидерландия без световната титла, а Снайдер беше сред ключовите футболисти на отбора в турнира.

„Спомените са в сърцето ми, а тези предмети представляват специални мачове и моменти за мен“, заяви Снайдер, цитиран от „Ел Еспаньол“. Той добави, че за него е „прекрасно“ да споделя тези спомени с футболни почитатели и колекционери.

Снайдер и Рамос бяха съотборници в Реал Мадрид между 2007 и 2009 г. След това нидерландецът премина в Интер, с който през 2010 г. спечели Шампионската лига.

За националния отбор на Нидерландия Снайдер има 134 мача и 31 гола. Той е рекордьор по участия за представителния тим. В кариерата му са още сребърен медал от Мондиал 2010, бронзов медал от Мондиал 2014 и бронзово отличие от Европейското първенство през 2004 г.

Продажбата на фланелките е част от поредица търгове, на които Снайдер се разделя с ценни спомени от кариерата си. Сред вече продадените предмети са „Сребърната топка“ от Мондиал 2010, медалът му от световното първенство през 2014 г. и топката от мача, в който Нидерландия отстрани Бразилия на същия турнир.

Източници: cadenaser.com, elespanol.com, as.com