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Косово и Израел не си вкараха гол в Прищина

Косово и Израел не си вкараха гол в Прищина

14 Ноември, 2026 19:18 472 1

  • косово-
  • израел-
  • лига на нациите-
  • велдин ходжа-
  • франко фода

Домакините играха с човек по-малко след втория жълт картон на Велдин Ходжа, но запазиха равенството 0:0

Косово и Израел не си вкараха гол в Прищина - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Косово и Израел завършиха 0:0 в мач от петия кръг на група B3 в Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Фадил Вокри“ в Прищина, а равенството остави домакините на второто място във временното класиране.

Косово вече има 6 точки, докато Израел е на последната, четвърта позиция с 3 точки. Резултатът не промени местата на двата отбора в групата.

Домакините доиграха последната част от двубоя с 10 футболисти. Велдин Ходжа получи втори жълт картон в 67-ата минута и беше отстранен от игра.

Израел не успя да използва численото си предимство и не стигна до гол до края на мача. Така двата състава записаха второ равенство помежду си в тазгодишното издание на турнира.

В последния кръг на 17 ноември Израел ще приеме Австрия, а Косово ще гостува на Република Ирландия. Преди двубоя в Прищина селекционерът на Косово Франко Фода заяви: „Очакваме победа и вярвам във всеки играч.“

След равенството Косово запази втората позиция с 6 точки, а Израел ще търси задължителен успех в последния си мач, за да подобри положението си в група B3.


Косово
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