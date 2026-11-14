Косово и Израел не си вкараха гол в Прищина

Косово и Израел завършиха 0:0 в мач от петия кръг на група B3 в Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Фадил Вокри“ в Прищина, а равенството остави домакините на второто място във временното класиране.

Косово вече има 6 точки, докато Израел е на последната, четвърта позиция с 3 точки. Резултатът не промени местата на двата отбора в групата.

Домакините доиграха последната част от двубоя с 10 футболисти. Велдин Ходжа получи втори жълт картон в 67-ата минута и беше отстранен от игра.

Израел не успя да използва численото си предимство и не стигна до гол до края на мача. Така двата състава записаха второ равенство помежду си в тазгодишното издание на турнира.

В последния кръг на 17 ноември Израел ще приеме Австрия, а Косово ще гостува на Република Ирландия. Преди двубоя в Прищина селекционерът на Косово Франко Фода заяви: „Очакваме победа и вярвам във всеки играч.“

След равенството Косово запази втората позиция с 6 точки, а Израел ще търси задължителен успех в последния си мач, за да подобри положението си в група B3.