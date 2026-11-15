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Дания разби Португалия, Холанд донесе важна победа на Норвегия

Дания разби Португалия, Холанд донесе важна победа на Норвегия

15 Ноември, 2026 04:04 408 0

  • лига на нациите-
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  • швеция

Дания спечели с 4:1 в Брага, а Норвегия победи Уелс с 3:1. Австрия и Швеция си осигуриха промоция в Лига A

Дания разби Португалия, Холанд донесе важна победа на Норвегия - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дания постигна най-убедителната победа в съботните мачове от Лигата на нациите, след като спечели с 4:1 срещу Португалия в Брага. Пиер-Емил Хьойберг откри резултата от дузпа, а Расмус Хьойлун се разписа два пъти след почивката. Йоаким Андерсен добави четвърти гол за гостите, докато Бернардо Силва върна едно попадение за домакините. Според УЕФА успехът остави Дания в борбата за място на четвъртфиналите, докато Португалия вече бе гарантирала участието си в следващата фаза.

В другия мач от група A4 Норвегия се наложи над Уелс с 3:1 в Осло. Антонио Нуса даде преднина на домакините, Андреас Шьелдеруп увеличи аванса, а Дейвид Брукс намали разликата за Уелс. Ерлинг Холанд оформи крайния резултат от дузпа. Така Норвегия запази шансовете си преди решаващото гостуване на Дания, докато Уелс остана на последното място в групата.

Австрия и Швеция спечелиха промоция

Австрия си осигури първото място в група B3 след победа с 1:0 над Република Ирландия. Единствения гол отбеляза Саша Калайджич 11 минути преди края. Австрийците останаха непобедени и вече не могат да бъдат изместени от върха.

Швеция също спечели групата си и промоция в Лига A след 3:2 срещу Босна и Херцеговина. Даниел Свенсон и Виктор Йокереш, който вкара два пъти, изведоха домакините напред. Армин Гигович и Сеад Колашинац върнаха Босна в мача, но шведите удържаха победата. Йокереш записа гол в осми пореден мач в турнира - рекорд за състезанието, отбелязва УЕФА.

Унгария и Северна Ирландия продължават битката

Унгария спечели с 2:0 срещу Грузия в Тбилиси. Първият гол беше записан като автогол на Лаша Двали, а Барнабаш Варга оформи резултата след асистенция на Доминик Собослай. Северна Ирландия запази лидерската си позиция в група B2 след 1:0 над Украйна. Тери Девлин вкара първия си гол за националния отбор в 68-ата минута. Бившият футболист Стюарт Далас определи резултата пред BBC като „голям резултат“ и подчерта значението му за домакините.

Румъния победи Полша с 2:1. Александру Чикълдъу и Денис Ман вкараха за домакините, а Марсел Регула отбеляза единствения гол за Полша. Косово и Израел завършиха 0:0, без да променят съществено развоя в група B3.

Последният кръг започва на 15 ноември, а на 17 ноември са мачовете Дания – Норвегия, Унгария – Северна Ирландия, Полша – Швеция, Босна и Херцеговина – Румъния, Израел – Австрия, Република Ирландия – Косово и Уелс – Португалия. Тези срещи ще определят окончателното класиране и участниците в следващата фаза и плейофите.

Източници: uefa.com, skysports.com, rt.http3.lol


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