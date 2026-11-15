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Около 2500 участници от 26 държави на маратон в Бургас
  Тема: Български спортни успехи

Около 2500 участници от 26 държави на маратон в Бургас

15 Ноември, 2026 04:59 468 0

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Третото издание на състезанието ще предложи пет дистанции и награден фонд от 15 000 евро. Стартът и финалът са на площад „Тройката“

Около 2500 участници от 26 държави на маратон в Бургас - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Около 2500 участници от 26 държави се очаква да застанат на старт в третото издание на Маратон Бургас. Състезанието ще се проведе на 15 ноември, а стартът и финалът са на площад „Тройката“.

Сред заявените атлети са професионални бегачи от държави с традиции в маратонското бягане, включително Етиопия, Кения и Мароко. Общият награден фонд е 15 000 евро, като победителите в класическия маратон на 42 км при мъжете и жените ще получат по 2000 евро. „Между тях има бегачи от сериозен международен калибър от Етиопия, Кения и Мароко. Очертава се много солидно състезание“, заяви главният организатор Анатоли Илиев пред „24 часа“.

Пет дистанции в програмата

Участниците могат да избират между 1, 5, 10,5, 21 и 42 км. Първият старт е в 9:00 часа за дистанцията от 5 км, а пет минути по-късно започва детското бягане на 1 км. Полумаратонът и класическият маратон са насрочени за 10:00 часа, а стартът на 10,5 км е в 10:30 часа.

Полумаратонът с дължина 21,1 км вече е разпродаден. Организаторите са предвидили и фестивална зона с изложители, сцена и допълнителни активности около стартовата и финалната зона.

Промени в движението

Заради маратона в централната градска част на Бургас и в комплекс „Лазур“ ще бъде въведена временна организация на движението. Ограниченията по трасето ще действат на 15 ноември от 7:00 до 16:30 часа, като на отделни улици движението ще бъде напълно или частично спирано. Маршрутът преминава през центъра, Морската градина и крайбрежната алея.

Данните за броя на участниците се промениха в хода на подготовката. В края на октомври Община Бургас съобщи за 1300 регистрирани бегачи от 27 държави, докато последната информация преди състезанието сочи около 2500 участници от 26 държави и запълнен капацитет на дистанциите.

Източници: 24chasa.bg, flagman.bg, burgasnow.bg


Бургас / България
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