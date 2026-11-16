Клоп: Инфантино направи ФИФА по-зле от ерата на Блатер

Юрген Клоп поиска промяна начело на ФИФА и заяви, че управлението на Джани Инфантино е по-лошо от това на предшественика му Сеп Блатер. Германският селекционер отправи критиките си на пресконференция в Берлин преди мача на Германия срещу Нидерландия в Лигата на нациите.

„Не мислех, че нещата могат да станат по-зле след Сеп Блатер, но някой успя да го направи“, каза Клоп. По думите му съществува широко съгласие, че промяна във ФИФА би била разумна стъпка.

Клоп допълни, че евентуалното оттегляне на Инфантино може да даде възможност на друг кандидат да подобри работата на организацията. Той подчерта, че начело на световната футболна централа трябва да застане човек, който поставя бъдещето на футбола над личните финансови интереси.

„Има хора, които се интересуват от бъдещето на футбола и нямат финансов интерес, свързан с него. Ако някой от тях стане президент, това би било полезно“, заяви Клоп.

Инфантино пое президентския пост във ФИФА през 2016 г., след като Блатер се оттегли през 2015 г. на фона на корупционен скандал. Според съобщенията Инфантино се очаква да се бори за нов мандат на изборите през март 2027 г.

Настоящият президент на ФИФА беше подложен на критики и заради планове за привличане на частни инвеститори в нова търговска структура, която да управлява права, свързани с турнири на организацията, включително световното първенство. Идеята предизвика обществена реакция, след като през лятото опитът за привличане на инвеститори не се реализира.

Изказването на Клоп поставя под допълнителен натиск Инфантино в момент, когато той се подготвя за нова кандидатура начело на ФИФА. Германският селекционер не посочи конкретен наследник, но настоя следващото ръководство да бъде по-тясно свързано с интересите на футбола, а не с бизнес решенията около него.