ФИФА потвърди, че е станала жертва на престъпна кибератака, при която е получен неоторизиран достъп до ограничен обем лична и служебна информация. Световната футболна централа съобщи, че работи съвместно с компетентните институции и правоохранителните органи по случая.

„ФИФА потвърждава, че е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неоторизиран достъп до ограничен обем лична и служебна информация. Работим в тясно сътрудничество с компетентните институции, включително правоохранителните органи“, се казва в позицията на организацията.

Според BBC Sport пробивът не е засегнал документи, свързани със спорното предложение FIFA Forward Enterprise, нито материали за неуспешния опит на президента на ФИФА Джани Инфантино да продаде правата за Световното първенство.

Председателят на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит е получила достъп до тези документи през седмицата, след като е подписала споразумение за поверителност.

По информация на британската медия атаката не е била резултат от технически проблем в системите на ФИФА. Извършителите са се възползвали от служители на организацията, като са се представяли за други лица, за да получат достъп до документи.

Отговорност за атаката е поела групата Handsome Boy Hacking Club. Миналата седмица тя е публикувала снимки на документи от системите на ФИФА и е заявила, че е получила достъп до 12 гигабайта данни.

Първоначалният анализ сочи, че изтеклата информация представлява под 0,1% от общия обем данни, съхранявани от ФИФА. Според наличните данни атаката е била насочена към организацията, а не към конкретни лица.

ФИФА осъди незаконното придобиване и разпространение на информацията и предупреди за сериозните последици, които подобни действия могат да имат за засегнатите лица. Разследването продължава в сътрудничество с компетентните власти.