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„Национали ’94“ дариха апаратура на „Токуда“
  Тема: Български спортни успехи

„Национали ’94“ дариха апаратура на „Токуда“

16 Ноември, 2026 17:17 501 6

  • национали '94-
  • борислав михайлов-
  • христо стоичков-
  • красимир балъков-
  • болница токуда

Мониторът за интензивно наблюдение е първият от този тип в България

„Национали ’94“ дариха апаратура на „Токуда“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фондация „Национали ’94“ направи дарение на болница „Токуда“, като предостави на отделението по реанимация висок клас монитор за интензивно наблюдение. По информацията за събитието това е първата апаратура от този тип в България.

Мониторът е закупен със средства от благотворителен голф турнир, проведен през пролетта. Изборът на лечебното заведение е свързан с лечението на Борислав Михайлов, за чийто живот лекарите в „Токуда“ са се борили в продължение на четири месеца.

Дарението е посветено на битката за Борислав Михайлов

„Това беше наше задължение към самата клиника“, заяви Христо Стоичков по време на събитието. Той подчерта, че решението е продиктувано от денонощния труд на екипа, който се е грижил за легендарния вратар.

Стоичков свърза жеста и с характера на Борислав Михайлов, който според него винаги е приемал предизвикателствата с „да“ и е водел съотборниците си напред.

Красимир Балъков заяви, че целта на дарението е апаратурата да помогне на други пациенти. „Искаме и с покупката на тази апаратура да дадем надежда за по-добри резултати“, каза той.

Николай Михайлов: Дай Боже да спасяват още животи

Синът на Борислав Михайлов – Николай Михайлов, също говори за значението на дарението. Той описа впечатлението си от работата на лекарите и от условията, в които се борят за живота на тежко болни пациенти.

„Със сигурност за други хора ще бъде в помощ и дай Боже да спасяват още много човешки животи“, заяви Николай Михайлов.

Средствата за монитора са събрани чрез благотворителната инициатива на фондация „Национали ’94“. Дарението е поредната проява на фондацията, насочена към подкрепа на медицинската помощ.


България
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