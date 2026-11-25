Легендата на ЦСКА Христо Стоичков посети отбора на клубната база в Панчарево и вдъхна допълнителна мотивация на футболистите преди важния двубой с Трабзонспор.

Носителят на „Златната топка“ се срещна с играчите на Маркус Гиздол преди официалната тренировка, като им пожела успех в предстоящия сблъсък с турския състав, предвождан от звездата Мохамед Салах.

Визитата на Камата идва в изключително важен момент за „червените“. ЦСКА се нуждае от три победи в оставащите си три срещи от основната фаза на Лигата на конференциите, за да запази шансовете си за продължаване напред в турнира.

Присъствието на една от най-големите фигури в историята на клуба със сигурност се превърна в допълнителен стимул за футболистите преди решаващия мач.