Христо Стоичков благодари на Мохамед Салах за подаръка, който египетската звезда е направил на неговия внук Христо. Поводът беше мачът между ЦСКА и Трабзонспор, завършил с победа 2:1 за турския отбор на стадион „Българска армия“.

„Благодаря на Мо Салах за подаръка, който даде на моя внук Христо. Фараона е бил и завинаги ще е мой приятел! До нови срещи, Мо!“, написа Стоичков във Facebook.

Легендата на българския футбол определи вечерта като специална заради атмосферата и представянето на домакините, въпреки крайния резултат. „Понякога загубите те изпълват само с гордост! Така е в спорта – ставаш и продължаваш! ЦСКА не падна, а смело продължи по своя план и път! Страхотна игра, страхотна публика!“, заяви Стоичков.

ЦСКА поведе в 32-рата минута след автогол на Сидни Лопеш Кабрал. Трабзонспор изравни чрез Мохамед Салах в 69-ата минута, а Ноа Савиоло отбеляза победния гол в третата минута на добавеното време.

Двубоят беше първото европейско домакинство на ЦСКА на реконструирания стадион „Българска армия“. След четири мача в основната фаза на Лигата на конференциите българският отбор има една точка и заема 32-рото място. Трабзонспор е осми с девет точки.

Следващият мач на ЦСКА в турнира е на 10 декември, когато тимът ще гостува на финландския КуПС. Трабзонспор ще продължи участието си с актив, който засега го поставя в зоната на отборите, заемащи по-предни позиции в класирането.