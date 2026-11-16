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Два бронзови медала за България от „Златен гонг“
  Тема: Български спортни успехи

Два бронзови медала за България от „Златен гонг“

16 Ноември, 2026 19:05 389 0

  • бокс-
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  • латин иванов-
  • стефан върбин-
  • скопие

Латин Иванов и Стефан Върбин се качиха на почетната стълбичка в Скопие

Два бронзови медала за България от „Златен гонг“ - 1
Снимка: БФ Бокс
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България спечели два бронзови медала от 55-ото издание на международния турнир по бокс „Златен гонг“ в Скопие. Латин Иванов се класира трети в категория до 55 килограма, а Стефан Върбин взе бронз при боксьорите до 85 килограма.

Родните представители бяха водени от треньора Младен Сталев. За Иванов отличието дойде след достигането му до полуфиналите, където той отстъпи на украинеца Елмир Набиев с технически нокаут в първия рунд. В боксовия турнир загубата на полуфинал осигурява бронзов медал.

„На турнира участват 89 боксьори и боксьорки от 20 държави“, съобщи Македонската информационна агенция.

Надпреварата се проведе от 13 до 15 ноември в спортната зала „Расадник“ в скопската община Кисела вода. Организатор беше Боксовата федерация на Северна Македония, а турнирът събра състезатели от различни европейски страни и представители на силни школи.

Основната титла в 55-ото издание спечели украинецът Юрий Захариев. Той победи словенеца Лука Ребернак с технически нокаут във втория рунд във финала на категория до 75 килограма. Захариев беше определен и за най-добър боксьор на турнира, докато Украйна оглави отборното класиране.

За Иванов и Върбин бронзовите отличия са поредно участие в международен турнир с медали за българския бокс. Двамата приключиха надпреварата в Скопие сред призьорите в своите категории.


Северна Македония
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