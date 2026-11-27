Парис Фюри оттегли твърдението, че съпругът ѝ Тайсън Фюри е бил диагностициран с шизофрения. В първоначална версия на документален филм на Netflix тя е използвала израза „лека шизофрения“, докато боксьорът разказва за тежките си психически проблеми след победата над Владимир Кличко през 2015 г.

„Той няма това състояние и никога не е получавал такава диагноза“, заяви Парис Фюри. Тя обясни, че е използвала думата, припомняйки разговор от преди години, и добави, че психичното здраве е сложна тема, при която невинаги е лесно да бъдат намерени точните думи.

Netflix потвърди, че е променил филма преди премиерата му. Компанията заяви, че е работила със семейството, след като е получила нова информация за официалната диагноза на Тайсън Фюри.

Случаят привлече вниманието на Британския боксов контролен съвет, който започна проверка заради първоначалното твърдение. Генералният секретар Робърт Смит заяви пред BBC, че е „доста уверен“, че Фюри ще бъде допуснат до двубоя с Антъни Джошуа, но окончателното решение ще зависи от медицинските прегледи.

„Ако лекарите ни установят, че е годен да се боксира, той ще се боксира“, каза Смит. Така към момента няма потвърдено решение за отстраняване на Фюри от срещата, но медицинската оценка остава задължителна част от процедурата.

Фюри говори открито за психическата криза, която последва победата му над Кличко. След успеха той прекъсна кариерата си за близо три години, качи значително тегло и разказа за суицидни мисли, употреба на алкохол и наркотици. По думите му тогава е чувал „гласове в ума си“ и е смятал, че може да завърши в психиатрична клиника.

По-късно британецът се върна на ринга и през февруари 2020 г. победи Дионтей Уайлдър, за да спечели световната титла за втори път. След двете поражения от Олександър Усик през 2024 г. Фюри се подготвя за двубой с Джошуа, който е насрочен за 11 декември в Кардиф. Вакантната титла на WBA в тежка категория се очаква да бъде заложена, а победителят ще получи шанс да стане световен шампион за трети път.

Съперничеството между Фюри и Джошуа беше официално обявено през септември. Двамата британци никога не са се срещали в професионален мач, а предстоящият двубой е планиран като едно от най-значимите британски боксови събития през последните години.