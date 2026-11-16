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Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в Лигата на нациите

Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в Лигата на нациите

16 Ноември, 2026 19:11 369 0

  • лига на нациите-
  • казахстан-
  • словакия-
  • фарьорски острови-
  • молдова

Словакия спечели група C3 и се изкачи в Лига B. Фарьорските острови победиха Молдова и ще играят плейоф за промоция

Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в Лигата на нациите - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в последния си мач от група C3 на Лигата на нациите. Срещата се игра на „Астана Арена“ в Астана, а равенството не промени крайното класиране.

Ислам Чесноков изведе домакините напред в 29-ата минута. Роберт Боженик възстанови равенството в 56-ата, но шест минути по-късно Ян Вороговский отново даде преднина на Казахстан. Словакия стигна до точката с гол на Адриан Капралик в добавеното време.

Словакия завършва на първо място с 12 точки и печели промоция в Лига B. Казахстан остава последен в групата с 3 точки и ще продължи в Лига C.

Фарьорските острови изпревариха Молдова

В другия мач от групата Фарьорските острови победиха Молдова с 1:0 у дома. Единственото попадение отбеляза Аки Самуелсен в 24-ата минута.

Успехът изкачи Фарьорските острови на второ място с 8 точки, докато Молдова остана трета със 7. Според правилата на УЕФА вторият в групата на Лига C участва в плейоф за промоция срещу отбор от Лига B. „Победителите в групите се повишават в Лига B“, уточнява УЕФА в регламента на турнира.

Промени във формата от 2028/29

Настоящото издание е последното във формата с четири лиги. От сезон 2028/29 Лигата на нациите ще бъде преструктурирана в три лиги с по 18 отбора. Промяната е одобрена от УЕФА и е свързана с нова система за разпределение, промоция и изпадане между националните отбори.


Казахстан
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