Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в Лигата на нациите

Казахстан и Словакия завършиха 2:2 в последния си мач от група C3 на Лигата на нациите. Срещата се игра на „Астана Арена“ в Астана, а равенството не промени крайното класиране.

Ислам Чесноков изведе домакините напред в 29-ата минута. Роберт Боженик възстанови равенството в 56-ата, но шест минути по-късно Ян Вороговский отново даде преднина на Казахстан. Словакия стигна до точката с гол на Адриан Капралик в добавеното време.

Словакия завършва на първо място с 12 точки и печели промоция в Лига B. Казахстан остава последен в групата с 3 точки и ще продължи в Лига C.

Фарьорските острови изпревариха Молдова

В другия мач от групата Фарьорските острови победиха Молдова с 1:0 у дома. Единственото попадение отбеляза Аки Самуелсен в 24-ата минута.

Успехът изкачи Фарьорските острови на второ място с 8 точки, докато Молдова остана трета със 7. Според правилата на УЕФА вторият в групата на Лига C участва в плейоф за промоция срещу отбор от Лига B. „Победителите в групите се повишават в Лига B“, уточнява УЕФА в регламента на турнира.

Промени във формата от 2028/29

Настоящото издание е последното във формата с четири лиги. От сезон 2028/29 Лигата на нациите ще бъде преструктурирана в три лиги с по 18 отбора. Промяната е одобрена от УЕФА и е свързана с нова система за разпределение, промоция и изпадане между националните отбори.