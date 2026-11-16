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Икер Лекуона заменя Баная в Дукати за Гран при на Португалия

Икер Лекуона заменя Баная в Дукати за Гран при на Португалия

16 Ноември, 2026 20:44 357 0

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Испанецът ще кара до Марк Маркес в предпоследния кръг на MotoGP

Икер Лекуона заменя Баная в Дукати за Гран при на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Икер Лекуона ще замени контузения Франческо Баная в заводския тим на Дукати Леново за Гран при на Португалия в MotoGP. Португалският кръг ще се проведе от 20 до 22 ноември на международната писта „Алгарве“ край Портимао и е 21-и, предпоследен за сезона.

„Вратите на Дукати Леново се отварят, за да приемат Икер Лекуона, който ще замени Франческо Баная за португалското състезание“, заявиха от италианския тим.

26-годишният испанец ще заеме мястото на двукратния световен шампион в MotoGP. Лекуона има пет участия в състезателни уикенда в шампионата през 2026 г. с Грезини Рейсинг, а най-доброто му класиране в основно състезание е седмо място в Унгария. В Катар той завърши в топ 10 както в спринта, така и в неделното състезание.

Баная падна на 7 ноември в спринта за Гран при на Катар. При инцидента италианецът получи двойна фрактура на десния крак, а на 10 ноември претърпя операция в Торино.

Дукати потвърди, че пилотът няма да участва в Португалия. Целта му е да се върне за последното състезание във Валенсия, което ще се проведе седмица след старта в Портимао. Участието му ще зависи от медицинското разрешение.

Баная е на девето място в генералното класиране. През сезона той има четири подиума в основните състезания и спечели спринта за Гран при на Чехия през юни.

В Португалия Лекуона ще споделя бокса с Марк Маркес, който води в класирането на MotoGP. Испанецът приключи сезона в Световния шампионат по супербайк като вицешампион с четири победи.

За Лекуона това ще бъде шестото му участие в MotoGP през 2026 г. Той ще кара заводската „Дукати Десмоседичи“ на мястото на Баная, който се очаква да напусне официалния тим след края на сезона и да премине в Априлия през 2027 г.


Португалия
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