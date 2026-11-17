Почина бившият вратар на Черноморец Костадин Костенски. Сърцето му е спряло след инфаркт, съобщиха от ФК Черноморец 1919.

Костенски е юноша на бургаския клуб. В края на 80-те години той попада в полезрението на треньорското ръководство на мъжкия отбор и защитава вратата в редица мачове от професионалния футбол.

Цялата му кариера преминава в Черноморец. Костенски остава верен на клуба, в който прави първите си стъпки, и е запомнен като един от талантливите вратари, излезли от бургаската школа.

„Нека го споменем с добро. Бог да даде покой на душата му“, написаха от ФК Черноморец 1919.

Смъртта на Костенски идва само дни след кончината на Дражо Стоянов – друг емблематичен вратар, свързан с историята на Черноморец и Нефтохимик.

Стоянов почина на 13 ноември на 73-годишна възраст след втори инсулт. Той започва кариерата си в Черноморец, играе шест сезона за „акулите“, а след това десет години защитава вратата на Нефтохимик. За „шейховете“ записва рекордните 277 мача в Б група.

Двете кончини настъпиха в рамките на няколко дни и оставиха бургаската футболна общност без двама от вратарите, свързали имената си с историята на местния футбол.