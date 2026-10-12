Феновете на Добруджа поискаха оставката на Диян Божилов

Феновете на Добруджа поискаха оставката на старши треньора Диян Божилов след домакинската загуба с 0:3 от Черноморец 1919 Бургас. Привържениците са изразили недоволството си след поредицата от слаби резултати, съобщава „Мач Телеграф“.

Поражението на стадион „Дружба“ остави тима от Добрич на 17-ото място във Втора лига с 9 точки след 12 кръга. Добруджа е само на една точка от последния тим над зоната на изпадащите – Спортист Своге.

Черноморец поведе в 36-ата минута чрез Живко Петков. След почивката Красиан Колев се разписа два пъти – в 74-ата и 86-ата минута, за да оформи крайното 0:3. Резултатът изкачи бургазлии до третото място с 24 точки.

Според „Мач Телеграф“ привържениците на Добруджа са настроени все по-негативно към Божилов заради представянето на отбора. Изданието твърди още, че благодетелят на клуба Йордан Йорданов е поискал треньорът да бъде освободен още преди време, но до официална раздяла не се е стигнало.

По данни, цитирани от „Мач Телеграф“, Божилов е водил Добруджа в 11 мача, в които тимът е записал две победи, три равенства и шест загуби. Тази статистика обхваща периода, откакто специалистът е начело на отбора, и се различава от общия брой мачове на Добруджа през сезона.

Божилов пое тима през юни с тригодишен договор. Назначението му беше представено като дългосрочен проект, свързан с развитието на състава и интегрирането на млади футболисти.

През август Йордан Йорданов заяви, че основната спортно-техническа цел пред Добруджа е запазването на мястото във Втора лига. „Ако клубът има подкрепата на обществеността на град Добрич, мисля, че думите „фалит“ и „ликвидация“ са много далеч от истината“, каза тогава той.

Към момента няма официално обявено решение за освобождаването на Диян Божилов. Следващият мач на Добруджа е на 19 октомври, когато тимът приема Монтана.